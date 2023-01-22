В мире проходят акции в поддержку Алексея Навального

В десятках городов мира в эти дни проходят акции в поддержку находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключённых.

Акции проходят у посольств России или на центральных площадях городов. Их участники - главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины.

17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию. С тех пор оппозиционер лишён свободы - сначала его отправили в колонию по так называемому делу "Ив Роше", а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима. Навальный обвиняет администрацию в издевательствах из-за того, что его многократно отправляли в штрафной изолятор по надуманным, как он утверждает, основаниям. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали его политзаключённым или узником совести.

Международную кампанию #FreeNavalny организовали остающиеся на свободе и живущие сейчас за границей соратники оппозиционера. Они требуют "освобождения всех политзаключенных, включая Навального", а также "остановки войны". Среди требований также введение странами Запада санкций против примерно 6 тысяч лиц, которых соратники Навального считают причастными к коррупции или разжиганию войны в Украине. К акциям протеста в России они в рамках этой кампании не призывают из-за опасности для их участников. Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, кроме того, людей подвергают репрессиям за антивоенные выступления.

При этом сотни граждан России подписали открытые письма с призывом освободить Навального или, во всяком случае, соблюдать его права. Такие письма опубликовали группа медицинских работников, адвокатов и муниципальных депутатов.

20 и 21 января акции в поддержку Навального и других политзаключённых (чаще всего называются имена Ильи Яшина, Алексея Горинова, Андрея Пивоварова) прошли, в частности, в Вильнюсе, Риге, Копенгагене, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Тбилиси, Сиднее, Рейкъявике, Праге, Буэнос-Айресе и ряде других городов - всего в более 20 стран.

22 января акция пройдёт, в частности, в Париже. Её организаторами стали покинувший Россию основатель движения "За права человека" Лев Пономарёв и организация Russie-Liberté .