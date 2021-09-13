В мире в прошлом году были убиты более 200 активистов-экозащитников

В 2020 году по всему миру были убиты по меньшей мере 227 активистов-экозащитников. Это утверждается в докладе неправительственной организации Global Witness. Речь идёт о самом большом числе жертв нападений за всё время составления подобных докладов - годом ранее было убито на 25 активистов меньше.

Больше всего жертв среди активистов, боровшихся против вырубки лесов, а также против загрязнения рек и других водоёмов и бесконтрольной добычи полезных ископаемых.

На первом месте по числу убийств экологов с большим отрывом - Колумбия, в этой стране за год зафиксировано 65 нападений со смертельным исходом. Более 10 жертв также в Мексике, на Филиппинах, в Бразилии, Гондурасе, Конго, Гватемале и Никарагуа. В России в прошлом году убийств активистов-экологов не зафиксировано.

"Активисты, бросившие вызов могущественным интересам, заплатили за это высокую цену - они потеряли свободу, средства к существованию и даже собственную жизнь", - цитирует доклад Global Witness "Немецкая волна". Организация обвиняет в причастности к убийствам - если не прямо в их организации - крупные корпорации, заинтересованные в безудержной эксплуатации природных ресурсов.