В Могилёве прошли учения по подавлению протестов

В городе Могилёв в Беларуси прошли комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД к "эффективным действиям в особых условиях", в том числе во время "массовых беспорядков".

Белорусская служба Радио Свобода пишет, что в ходе учений сотрудники МВД имитировали задержания во дворах, остановку автобуса "с гражданами – экстремистами", разблокирование дороги и освобождение заложников.

"Как сказал президент, повторения событий 2020 года в стране не будет. И мы идем этим путем. Поэтому и проводим такие тренировки, проверяем готовность техники, сил и средств, личного состава к действиям в особых условиях. Если кто-то попытается нанести увечья гражданам республики, сотрудникам ОВД, всем, кто участвует в пресечении массовых беспорядков, нужно применять все средства, в том числе огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы", – заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков.

Итоги выборов президента Беларуси 2020 года вызвали массовые протесты против объявленного победителем Александра Лукашенко, руководящего страной с 1994 года. Власти развернули репрессии, в результате которых за решёткой оказались тысячи человек, десятки тысяч уехали из страны из-за угрозы преследования. Сотни политзаключённых были недавно освобождены по договорённости с США, однако политически мотивированные преследования в Беларуси продолжаются. По состоянию на 28 мая политзаключёнными в стране признаны 839 человек.

В марте 2026 года Александр Лукашенко заявил, что что "если кто-то попробует повторить 2020 год", то "реакция будет жесточайшая". "Не глядя ни на какие законы и законодательства я буду на это жесточайше реагировать", – сказал он.