В Молдавии премьер-министром стала финансист Наталья Гаврилица

Республика Молдова стала вторым после Эстонии постсоветским государством, где оба высших поста занимают женщины - парламент утвердил новое правительство. Теперь во главе государства и исполнительной власти стоят две женщины.

Парламент Молдавии в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета. Его возглавляет Наталья Гаврилица, давний соратник президента Молдавии Майи Санду и её заместитель по партии. Она училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдавии.

В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола. На это обращает внимание Би-би-си.