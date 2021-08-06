В Молдавии премьер-министром стала финансист Наталья Гаврилица

Республика Молдова стала вторым после Эстонии постсоветским государством, где оба высших поста занимают женщины - парламент утвердил новое правительство. Теперь во главе государства и исполнительной власти стоят две женщины.
Парламент Молдавии в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета. Его возглавляет Наталья Гаврилица, давний соратник президента Молдавии Майи Санду и её заместитель по партии. Она училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдавии.
В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола. На это обращает внимание Би-би-си.
- Прозападный политик 49-летняя Майя Санду в ноябре 2020 года выиграла президентские выборы у Игоря Додона, которого поддерживала Москва. Она вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и укрепления связей с ЕС.
- Санду дважды вносила на утверждение кандидатуру Гаврилицы, но прежний состав парламента отказывался это сделать. В апреле 2021 года Санду инициировала досрочные выборы, которые состоялись в июле и принесли успех ее партии "Действие и солидарность" (свыше 52% голосов и 63 мандата).
- В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола.
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