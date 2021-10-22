В Молдавии введён режим ЧС в связи с дефицитом газа

Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

В период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям "создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа".

Ранее сообщалось, что правительство Республики Молдова готовится объявить чрезвычайные меры в связи с острым дефицитом газа и отсутствием альтернативы российскому поставщику - "Газпрому". Этот крупнейший газовый монополист резко сократил поставки газа в Молдавию одновременно с разрастанием кризисных явлений в европейской энергетие.



Премьер-министр Молдавии Наталия Гаврилица заявила, что давление в республиканских газопроводах упало до критического уровня.



Страна с населением 2,6 миллиона человек, расположенная между Румынией и Украиной, добивается срочной поддержки от поставщиков в Европейском союзе. Срок действия долгосрочного контракта с Газпромом заканчивается. Российский концерн потребовали от Кишинёва оплату, в два раза превышающую условия истекающего контракта.



В настоящее время компании "Молдова-Газ" и "Газпромом" ведут переговоры. Тем не менее, премьер-министр Гаврилица упрекнула национальную газовую компанию в неспособности поддерживать давление в республиканских газопроводах.



В Брюсселе решили оказать поддержку Молдавии. ЕС предлагает рассмотреть возможность реверсных поставок газа в Молдаваию из Румынии, Словакии и Украины.