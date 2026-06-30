В Монако при взрыве в жилом доме пострадал украинский бизнесмен

В Монако при взрыве в жилом доме пострадали три человека – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын. Об этом сообщают BFMTV и Le Figaro.
Взрыв произошел вечером в понедельник. По данным правительства Монако, двух взрослых доставили в университетскую больницу Пастера, подростка – в детскую больницу Ленваля. Обе больницы находятся в Ницце. Сообщается, что Ермолаев и жена находятся в тяжелом состоянии, у сына – легкие ранения.
Взрывное устройство находилось в рюкзаке, который неизвестный оставил у входа в жилой дом незадолго до взрыва. По данным главы правительства Монако Кристофа Мирмана, оно было начинено гайками и болтами. Он отметил, что это первый подобный случай в княжестве.
Мужчина, оставивший рюкзак, скрылся. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Власти Монако усилили меры безопасности и установили блок посты на выезде из города. Розыск подозреваемого продолжается.
- Вадим Ермолаев – уроженец Украины и гражданин Кипра. Forbes Украина писала, что в 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. Бизнесмену принадлежит группа компаний "Алеф". В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины. В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции. Его подозревают в том, что после аннексии Крыма он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжал работать в соответствии с законодательством России.