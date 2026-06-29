В Монако произошел взрыв. Есть пострадавшие

В жилом доме в Монако вечером в понедельник, 29 июня, произошел взрыв после того, как неизвестный оставил там рюкзак. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Власти княжества назвали случившееся злоумышленным актом. Об этом сообщает "Franceinfo" со ссылкой на агентство "AFP".

Взрыв случился около девяти часов вечера внутри жилого здания на улице преподобного отца Луи Фролла. Этот район расположен у границы с Францией. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Подозреваемого разыскивают. По данным французской полиции, пострадавшие - украинцы и россияне, сообщает BFM. По информации сайта Nice-matin, все пострадавшие - граждане Украины, члены одной семьи. Их госпитализировали.

В Монако ввели "Красный план" - стратегию действий в случае внезапного события, которое приводит или может привести к большому числу жертв.

Мэр соседнего французского города Ниццы Эрик Чиотти на своей странице в социальной сети "X" назвал случившееся терактом. Он выразил поддержку пострадавшим, их близким и жителям княжества, а также сотрудникам служб спасения.