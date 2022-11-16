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В аэропортах Москвы впервые введён максимальный "уровень безопасности"

Московские аэропорты ввели максимальный, третий "уровень безопасности", который подразумевает наличие прямой угрозы для объекта, в частности - совершения терактов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Домодедово. Отмечается, что такой режим безопасности вводится в столичных аэропортах впервые.

Ряд других СМИ утверждают, что аналогичные меры приняты в петербургском аэропорту Пулково. Сообщается, что там введён дополнительный досмотр при выходе на посадку.

В октябре Владимир Путин ввёл в ряде российских субъектов, включая Москву, так называемый "уровень базовой готовности", предполагающий подготовку к переводу на особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, возможности временного отселения жителей, вводу особого режима въезда и выезда, ограничению передвижений по территории, в том числе на транспорте, организации досмотра транспортных средств.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил тогда, что пока в городе никаких дополнительных ограничений для граждан вводить не будут.

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