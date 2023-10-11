В московском метро столкнулись два поезда. Пострадал машинист

В Москве на станции метро "Печатники" столкнулись два поезда.

Видео с места событий опубликовал телеграм-канал "112". В результате столкновения пострадал машинист. Он оказался зажат в кабине, его пытаются вытащить.

Среди пассажиров "серьезно пострадавших нет", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Медицинская помощь, по данным "112", оказывается одному из пассажиров. По словам источника телеграм-канала, на место ЧП направлено около 20 машин скорой помощи.

В Департаменте транспорта Москвы заявили, что "произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд".

Движение поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка" на Люблинско-Дмитровской линии остановлено. Мосгортранс направил 59 автобусов для компенсационного маршрута между этими станциями метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.