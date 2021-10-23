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19 лет назад в ТЦ на Дубровке террористы захватили сотни заложников

Очередная годовщина гибели заложников. Архив: Москва, 26 октября 2017

Девятнадцать лет назад в Москве два десятка террористов захватили сотни заложников в Театральном центре на Дубровке. В зрительном зале шло представление мюзикла "Норд-Ост". Террористы заминировали зал и потребовали вывести федеральные войска из Чечни под угрозой расправы над артистами, зрителями и работниками Театрального центра.

В здании находилось около 900 человек, в том числе и дети. Спустя трое суток спецназ начал штурм, применяя к находившимся внутри людям нервно-паралитический газ. Его состав не раскрыт до сих пор.

Погибли 130 человек из числа заложников. По данным общественной организации "Норд-Ост", жертвами стали 174 человека. Несколько сот выживших после теракта жаловались на ухудшение здоровья.

Традиционно в этот день у памятника жертвам терроризма рядом со зданием центра проходят траурные мероприятия. Как сообщает "Эхо Москвы", второй год из-за пандемии их не анонсируют.

Официально следствие отрицает связь между гибелью заложников и использованием нервно-паралитического газа при штурме здания Театрального центра.

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