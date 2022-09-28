В Москве 30 сентября перекроют улицы для митинга в поддержку аннексий

В центре Москвы 30 сентября перекроют для движения ряд улиц и набережных в непосредственной близости от Кремля. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. Причины он не назвал.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и московской мэрии, 30 сентября в центре российской столицы власти намерены провести митинг в поддержку не признанных международным сообществом референдумов о присоединении к России четырёх украинских областей. ТАСС утверждает, что митинг состоится на Красной площади, и в нём примет участие президент Владимир Путин.

Ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщало, что 30 сентября Путин может выступить перед Госдумой и Советом Федерации и, по всей видимости, объявить об аннексии территорий. Также возможно подписание договоров о вступлении так называемых "ДНР", "ЛНР", а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей в состав России. В Кремле по прежнему не подтвердили эти сообщения.

Руководители сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", а также главы оккупационных администраций двух областей в среду вечером прибыли в Москву. Опубликовано фото, на котором они запечатлены на аэродроме.

Если сообщения о подготовке выступления Путина верны, скорее всего, аннексия произойдёт так же, как в 2014 году, когда в состав России принимали Крым и Севастополь. Сначала Путин подпишет с подконтрольными России деятелями договоры, затем Госдума и Совет Федерации одобрят конституционные законы об аннексии. Заседания Думы и Совета Федерации запланированы на 3 и 4 октября - формально их повестка дня, впрочем, не объявлялась.

Так называемые референдумы о присоединении к России на оккупированных территориях проводились 23-27 сентября. Как утверждалось, подавляющее большинство (в "ДНР" более 99 процентов) проголосовавших выступили за присоединение к России. Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесёт ответственность за попытку аннексии.