В Москве адвокат получила ожог глаз после того, как её облили зелёнкой

Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные облили её зелёнкой на остановке общественного транспорта в Москве. Об этом Пономарева сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

О нападении на Пономареву накануне сообщила Адвокатская палата Московской области, членом которой она является. В результате адвокату "причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", сказали в пресс-службе. Раньше ей угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и собаки Пономаревой. Ей прокалывали шины и обливали автомобиль несмываемой краской. В палате считают, что за адвокатом следили.

Пономарева обращалась в правоохранительные органы, но, как подчеркнули в адвокатской палате Московской области, "результатов это не дало, виновные установлены не были".