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В Москве адвокат получила ожог глаз после того, как её облили зелёнкой

Иллюстративное фото

Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные облили её зелёнкой на остановке общественного транспорта в Москве. Об этом Пономарева сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

О нападении на Пономареву накануне сообщила Адвокатская палата Московской области, членом которой она является. В результате адвокату "причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", сказали в пресс-службе. Раньше ей угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и собаки Пономаревой. Ей прокалывали шины и обливали автомобиль несмываемой краской. В палате считают, что за адвокатом следили.

Пономарева обращалась в правоохранительные органы, но, как подчеркнули в адвокатской палате Московской области, "результатов это не дало, виновные установлены не были".

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