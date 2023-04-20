В Москве арестовали бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову

Суд в Москве арестовал бывшую заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Ярилову подозревают в мошенничестве в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей с помощью проекта "Пушкинская карта".

По версии следствия, жители Московской области Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов получили фиктивные "Пушкинские карты" и похитили 200 миллионов рублей. Для этого они анонсировали мероприятие и организовали "массовое приобретение" билетов. При этом событие не состоялось. Подозреваемые находятся под стражей, на их имущество наложен арест.

Ольга Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018 по 2022 год. Она покинула пост по собственному желанию.

Программа культурного просвещения для молодежи "Пушкинская карта" была запущена в сентябре 2021 года. Их могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет . С помощью карты номиналом в пять тысяч рублей они могут оплачивать походы в театры, музеи и кинотеатры.