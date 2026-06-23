В Москве арестовали экс-директора "Аэрофлота"

Тверской суд в Москве отправил под арест бывшего директора "Аэрофлота" и топ-менеджера "Ростеха" Михаила Полубояринова. Как сообщает "Медиазона", он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, однако его статус неизвестен.

Заседание суда прошло еще 19 июня. Официальные причины преследования Полубояринова не раскрываются. Известно, что в 2009–2019 годах Полубояринов работал в государственной корпорации "ВЭБ.РФ". В 2020 году Тверской суд по аналогичному обвинению отправил под домашний арест действующего заместителя председателя корпорации Артема Довлатова. Источники газеты "Ведомости" сообщили, что арест Полубояринова может быть связан с его работой в "ВЭБ.РФ", в частности, с санацией банков в 2016 году.

В "Аэрофлоте" Полубояринов работал с ноября 2020 года по март 2022 . Он покинул должность после того, как в его отношении ввели персональные санкции. В марте 2023 года Полубояринов занял высокую должность в "Ростехе". Сообщалось, что он будет заниматься вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний.

В "Ростехе" журналистам отказались комментировать арест Полубояринова. Его родственники не ответили на звонки и сообщения.