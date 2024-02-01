В Москве арестовали математика по обвинению в хакерских атаках

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 мая 2024 года местного жителя Артёма Хорошилова по обвинению в проведении DDoS-атак на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом сообщает ТАСС.

Хорошилова задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяют уголовную статью о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. Другой официальной информации по данному делу нет.

ТАСС называет Хорошилова математиком и сообщает, со ссылкой на источники, что он заявил о готовности сотрудничать со следствием и признал вину.

Издание "Медуза" нашло по открытым источникам информацию о выпускнике Московского физико-технического институте Артёме Леонидовиче Хорошилове. Он защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук.