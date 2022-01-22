В Москве арестован Андрей Новак, хакер группы The Infraud Organization

В Москве арестован Андрей Новак, предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, ещё трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест. Это Кирилл Самокутяев, Константин Бергман и Марк Бергман.

Участники группировки похищали реквизиты кредитных карт.

Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в Соединённых Штатах по обвинению в кибермошенничестве. Российская сторона не планирует выдавать его властям США, сообщает ТАСС.

В феврале 2018 года сообщалось, что правоохранители задержали в США 13 лиц, обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от действий которой составил по меньшей мере $530 млн. Обвинения, были предъявлены (в том числе заочно) 36 лицам, гражданам нескольких стран. Среди них находился и россиянин - Андрей Новак.