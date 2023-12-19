В Москве арестован рэпер Ислам Закиров (Рецидив)

В Москве арестовали рэпера Ислама Закирова (Рецидив), читавшего на рэп-баттле строчки о том, что [бьёт] русскую беременную женщину. Закирова обвиняют в возбуждении межнациональной ненависти, сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела о разжигании межнациональной ненависти против двух рэп-исполнителей. Это Шерафган Шарипов (творческий псевдоним Sheraph'gun) и Ислам Закиров (Рецидив). По предположению СК, на выступлениях оба музыканта призывали к насильственным действиям на национальной почве.

Рэпер Рецидив был задержан. После задержания он под видеозапись заявил, что "оскорбил русскую нацию и извиняется перед русским народом". На выложенной в сеть видеозаписи стоит логотип МВД России. Закиров - уроженец Красноярска, но в последнее время жил в Москве. У обоих рэперов прошли обыски. Они удалили свои аккаунты в соцсетях. Площадка BRP BATTLE, где выступали рэперы, объявила о приостановке деятельности на неопределенный срок.

В телеграм-каналах появлялись призывы писать на рэперов доносы.

После возбуждения уголовных дел на Закирова и Шарипова баттл-рэп площадки стали скрывать видео со своих ютьюб-каналов. Доступ к видео ограничили Versus, RBL, Inde battle, БРП и Siberian Groove, пишет телеграм-канал "Осторожно, новости". "В качестве мер безопасности наших участников мы временно скрыли все наши баттлы на проверку сомнительного контента и строк. Мы отсмотрим их и будем возвращать по мере проверки, возможно, с некоторой цензурой", - сообщили в паблике новосибирской площадки Siberian Groove.