В Москве арестован Зелимхан Мазаев. Его подозревали в убийстве Ямадаева

Суд в Москве арестовал уроженца Чечни Зелимхана Мазаева, ему вменяют организацию незаконного вооруженного формирования. Он стал известен после того, как прокуратура Дубая заочно предъявила ему обвинения в убийстве бывшего командира батальона "Восток", Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году.
Следствие и суд Объединённых Арабских Эмиратов пришли к выводу, что именно Мазаев застрелил Ямадаева на парковке жилого дома. Но ему удалось покинуть страну до того, как они вышли на его след.
После истории с Ямадаевым Мазаев не раз оказывался в поле зрения московских правоохранительных органов: осенью 2011 года он "забыл золотой пистолет Стечкина" в ресторане, а в начале 2012 года сам себе прострелил ногу. В январе 2015 года вместе с тремя друзьями Мазаев попытался ограбить частных инкассаторов и был осужден на шесть лет, но провел под арестом три года и 9 месяцев, большую часть которого отбыл в следственном изоляторе.
- Власти ОАЭ подавали в розыск на семерых россиян, подозреваемых в причастности к гибели Сулима Ямадаева. В числе которых были депутат Госдумы России Адам Делимханов и Зелимхан Мазаев.
- Сулим Ямадаев принимал участие в первой чеченской войне на стороне непризнанной Ичкерии, во второй чеченской – на стороне России, был командиром батальона "Восток". Убит в Дубае в 2009 году. Его брат Руслан Ямадаев, бывший депутат Госдумы был убит годом ранее в центре Москвы.
- Братьев Ямадаевых считали политическими конкурентами Рамзана Кадырова. Тот неоднократно заявлял о причастности Ямадаева к покушению на своего отца Ахмата Кадырова в 2004 году.
- По данным "Новой газеты", братья Ямадаевы могли быть причастны к убийству в 2006 журналистки Анны Политковской.
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