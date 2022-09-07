В Москве арестован Зелимхан Мазаев. Его подозревали в убийстве Ямадаева

Суд в Москве арестовал уроженца Чечни Зелимхана Мазаева, ему вменяют организацию незаконного вооруженного формирования. Он стал известен после того, как прокуратура Дубая заочно предъявила ему обвинения в убийстве бывшего командира батальона "Восток", Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году.

Следствие и суд Объединённых Арабских Эмиратов пришли к выводу, что именно Мазаев застрелил Ямадаева на парковке жилого дома. Но ему удалось покинуть страну до того, как они вышли на его след.

После истории с Ямадаевым Мазаев не раз оказывался в поле зрения московских правоохранительных органов: осенью 2011 года он "забыл золотой пистолет Стечкина" в ресторане, а в начале 2012 года сам себе прострелил ногу. В январе 2015 года вместе с тремя друзьями Мазаев попытался ограбить частных инкассаторов и был осужден на шесть лет, но провел под арестом три года и 9 месяцев, большую часть которого отбыл в следственном изоляторе.