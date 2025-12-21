В Москве арестована защитница прав коренных народов Дарья Егерева

Басманный суд в Москве отправил в СИЗО Дарью Егереву - активистку, защитницу прав коренных народов России, представительницу селькупов, одного из малочисленных народов Западной Сибири. Её обвинили в участии в деятельности организации, признанной российскими властями террористической.

Егерева была задержана в Москве 17 декабря, у неё прошёл обыск, 18 декабря состоялся суд по мере пресечения. Об этом сообщил "Международный комитет коренных народов России". Комитет сообщил, что в тот же день был задержан ещё один активист, имя которого пока не сообщается.

В вину Егеревой вменяют причастность к "Абориген форуму". Речь идёт об объединении экспертов по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Егерева, как отмечается, ранее представляла Центр содействия коренным малочисленным народам Севера, который входил в состав этого объединения. "Абориген форум" российские власти сначала признали экстремистским, а затем террористическим - оба раза выступив с утверждением, что эта организация входит в состав более широких сепаратистских структур, в частности несуществующего "Антироссийского сепаратистского движения" и "Форума свободных государств постРоссии".

Как сообщил Радио Свобода Антидискриминационный центр "Мемориал", обыски у активистов - представителей коренных народов в последнее время прошли в десятках домов во многих регионах России. Центр призвал все международные организации, правозащитников и журналистов выступить в защиту Дарьи Егеревой, а также в защиту всех коренных народов и их представителей, подвергающихся обыскам и арестам в декабре 2025 года.