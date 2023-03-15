В Москве два преподавателя вуза уволены в результате доносов

В начале марта началась кампания против Московского международного университета (ММУ). Преподавателей увольняют, университет требуют закрыть, а студентам запрещают высказываться на политические темы. Корреспондент телеграм-канала "Сирена" поговорила с людьми, связанными с ММУ, и выяснила, что после недавних доносов из университета уволили двух преподавателей.



В начале марта прокремлевские медиа опубликовали доносы на преподавателей журфака ММУ Владимира Сухого и Константина Мирошникова, сообщает "Сирена". Университет назван "рассадником русофобии" за деньги, получаемые "из-за границы". Доносы появились в крупных телеграм-изданиях и на федеральных телеканалах, отмечают авторы публикации в "Сирене".



Как утверждает автор одного из доносов, опубликованных в телеграм-каналах, Мирошников задал студентам доклад на тему "Журналист и его деятельность". При выставлении оценки, мнения преподавателя и студента по поводу текста о сотруднике ВГТРК разошлись. В результате, на преподавателя был написан донос. 15 марта корреспондент "Сирены" убедился, что Константин Мирошников уволен.

Другим объектом доноса стал 70-летний преподаватель Владимир Сухой. Один из бдительных студентов так описал лекции преподавателя: "Как прекрасно на Украине и какая ужасная Россия, какой замечательный Навальный и его отравили русские". В прокремлевских изданиях начали писать, что Сухой родился в Украине, долгое время работал в США, а теперь учит студентов "ненавидеть Родину".

Корреспондент канала "Сирена" пытался дозвониться до обоих уволенных преподавателей, однако, как говорится в публикации, они не ответили.



7 марта во Внуково по доносу был задержан 61-летнего кинорежиссера Артур Аристакисян - руководитель лаборатории кино в Московской школе нового кино при ММУ. Якобы режиссер "принуждает студенток к сексу". Однако "потерпевшие" найдены не были, и Аристакисян был отпущен без протокола.



Собеседники "Сирены" подчеркнули, что студенты в большинстве своем симпатизируют уволенным преподавателям, однако опасаются выступать открыто в их защиту.



Московский международный университет основали в 1991 году в рамках договора о советско-американском образовательном сотрудничестве. В университете преподают гуманитарные дисциплины и обучают свободным профессиям. Среди партнеров университета есть европейские, американский и японский вузы.