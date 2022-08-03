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В РФ откроют магазины с товарами только для дипломатов и членов их семей

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатических работников, сотрудников международных организаций и членов их семей. Ценники в них будут указаны в иностранной валюте. Соответствующее постановление выпустило правительство Российской Федерации. Оно вступит в силу 27 августа.

Отмечается, что купить товары в магазинах (смартфоны и часы, ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, алкоголь и табачные изделия) можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.

Владельцем торговых точек станет российская компания, которую, как сказано в постановлении правительства, учредит МИД и ещё один соучредитель, выбранный по итогам конкурса. Контроль за ассортиментом будет осуществлять таможенная служба.

Во времена СССР в столицах союзных республик и крупных городах существовала сеть магазинов "Берёзка", в которых можно было купить дефицитные продукты питания и потребительские товары иностранцам и советским загранработникам за иностранную валюту или за чеки Внешторгбанка.

Комментируя нынешнее постановление правительства об открытии магазинов беспошлинной торговли, член Совета Федерации Владимир Джабаров также напомнил о существовании подобных duty free в советские времена. По словам сенатора, "такие магазины станут дополнительным источником получения валюты" для страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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