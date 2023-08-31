В Москве майор полиции арестован за злоупотребление полномочиями

Тушинский суд Москвы постановил арестовать начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил "Коммерсантъ", отметив, что информация была получена агентством "РИА Новости" в пресс-службе суда.

Остается неизвестным что именно стало основанием для уголовного дела. По предъявленной статье главе Басманного районного отдела МВД грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

По информации телеграм-канала Shot, Андреев поручил подчиненным "возбудить уголовное дело о мошенничестве без доказательств". По данным РБК, оно касалось компании Tesida services limited Latvia, у которой якобы похитили деньги.

Потерпевшую компанию представляло адвокатское бюро "S&K Вертикаль", в котором, как отмечал телеграм-канал, работает жена Андреева.



Сергей Андреев — майор полиции. В 2021 году он был назначен начальником отдела МВД по Басманному району Москвы. Ранее он работал начальником отдела МВД по Замоскворечью.

Других деталей возбужденного уголовного дела пока нет.