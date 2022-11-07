В Москве на 25 суток арестован оппозиционный активист Илья Повышев

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей, оппозиционного активиста Илью Повышева.

Поводом для ареста стало то, что Повышев стоял у мемориала памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту рядом с табличкой с текстом о войне в Украине, которую оставил другой человек. Полиция, задержавшая активиста, посчитала это участием в пикете и повторным, со стороны Повышева, нарушением правил проведения публичного мероприятия. Ранее активиста уже обвиняли в подобном нарушении: по версии суда, в марте он участвовал в пикете за свободу слова.

Штраф Повышеву назначили за то, что он стоял на мосту в маске с надписью "Нет войне". Суд посчитал это нарушением статьи административного кодекса о дискредитации действий российской армии.