В Москве на 91-м году жизни умер актёр Константин Желдин

В Москве на 91-м году жизни умер актёр театра и кино Константин Желдин. Среди наиболее известных его ролей - роль оберштурмбаннфюрера СС Вильгельма Холтоффа в сериале "Семнадцать мгновений весны" и роль одесского бандита Штехеля в сериале "Ликвидация".

Константин Желдин родился в 1933 году в Москве. В 27 лет он окончил театральное училище имени Щукина, после чего работал в московских театрах на Малой Бронной и на Таганке, а последние двадцать три года - в театре "Около дома Станиславского". Всего в кино и театре Желдин сыграл более ста пятидесяти ролей.

Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, сообщивший о смерти Желдина, назвал уход из жизни актёра "несправедливым", поскольку у него, несмотря на преклонный возраст, "были силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино".