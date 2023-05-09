В Москве на Красной площади проходит парад. Приехали лидеры семи стран СНГ

В России и ряде других стран сегодня отмечается 78-я годовщина победы над нацистской Германией. В Москве на Красной площади проходит военный парад.

На парад приехали лидеры семи стран СНГ - президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об их намерении приехать в Москву стало известно только накануне.

Торжества уже второй год проходят на фоне войны в Украине. В ночь на 3 мая два беспилотника нанесли удар по кремлёвской резиденции Путина, никто не пострадал. Российские власти обвинили в атаке Украину. Парад отменять не стали.

В своём выступлении президент России Владимир Путин заявил, что против России была "развязана война", обвинив в ней "западные глобалистские элиты" и сравнив их с нацистами. По словам Путина, они хотят "добиться распада и уничтожения страны". Россия в ходе войны в Украине, однако, как утверждает Путин, "защитит Донбасс и обеспечит свою безопасность".

При этом Путин упомянул о союзниках СССР в годы Второй мировой войны, чего в последние годы не делал. Путин также поблагодарил приехавших на парад лидеров стран СНГ.

День победы в последние годы использовался российскими властями для продвижения собственных политических целей, в частности оправдания агрессивной политики в отношении Украины. Широкомасштабная война в этой стране началась после российского вторжения 24 февраля прошлого года.

Более чем в 20 регионах России и в аннексированном Крыму отменили военные парады и массовые мероприятия как правило по соображениям безопасности. В некоторых регионах парады прошли.