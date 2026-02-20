В Москве на месте Музея истории ГУЛАГа появится Музей Памяти, посвященный "жертвам геноцида советского народа". Первой об этом сообщила искусствовед Ксения Корабельникова. Источник "Интерфакса" сказал, что информация о создании нового музея соответствует действительности и ее объявили коллективу.

В основу музея, как рассказали в московской мэрии, лягут архивные материалы проекта "Без срока давности", инициированного Поисковым движением России. На сайте музея говорится, что "экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны".

Открыть Музей Памяти планируют в 2026 году. Директором музея стала Наталья Калашникова, которая с апреля 2025 года возглавляет музей "Смоленская крепость".

Музей истории ГУЛАГа создали в 2001 году. В ноябре 2024 года музей сообщил о приостановке работы из-за нарушений требований пожарной безопасности. В январе 2025 года власти Москвы уволили с поста директора Романа Романова, который возглавлял его с 2012 года. Его место заняла Анна Трапкова, глава Музея Москвы.

"Медуза" писала, что, несмотря на закрытие музея, его сотрудники продолжали работу: "ездили в экспедиции, снимали интервью с репрессированными и готовили к изданию книги по истории ГУЛАГа", а Романова уволили после отказа цензурировать выставку о советских репрессиях.