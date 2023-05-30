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В Москве, на на школьном стадионе задержали 49 мигрантов

Иллюстративное фото

В Москве полицейские во время рейда в воскресенье задержали 49 иностранных граждан, которые играли в футбол на школьном стадионе. Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как уточнил источник ТАСС, местные жители пожаловались на мигрантов, утверждая, что те прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им и их родителям. Некоторые мигранты оказали сопротивление при задержании. В отношении задержанных составили 26 протоколов, в том числе по статьям о мелком хулиганстве, неповиновении сотруднику полиции и нарушении правил въезда в Россию.

Телеграм-канал "База" сообщал, что полиция приехала прямо во время игры в футбол, положила задержанных лицом в газон, некоторых били дубинками и ногами.

По данным издания "Подъём", мигранты начали пользоваться школьным стадионом ещё несколько месяцев назад.

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