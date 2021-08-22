В Москве на стадионе задержали болельщиков с белорусским флагом

В Москве на стадионе "Лужники" во время матча чемпионата мира по пляжному футболу между командами Беларуси и Швейцарии полиция задержала двоих болельщиков за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом "ОВД-Инфо" сообщил один из задержанных. Сайт "ОВД-Инфо" называет задержанных "активистами", их имена не называются.

Их обвинили по административной статье о нарушении правил поведения на соревнованиях, по которой им могут выписать до 160 часов обязательных работ. Сообщается, что полиция заявила, что они использовали "незарегистрированную символику".

Бело-красно-белый флаг, появившийся ещё в начале XX века, был официальным флагом Беларуси в течение нескольких лет после провозглашения ею независимости. Затем был заменён на модернизированный вариант флага БССР (красно-зелёный). Противники Александра Лукашенко используют бело-красно-белый флаг как национальный символ. Сам Лукашенко и представители белорусских властей отзываются о нём как о флаге "коллаборационистов". Вносились предложения о его запрете, однако формально он в Беларуси не запрещён - хотя за его публичную демонстрацию людей неоднократно задерживали.

Ранее в августе исполнился год с момента начала массовых протестов против режима Лукашенко, жестоко подавленных властями.