В Москве начали вакцинировать подростков от COVID-19

В Москве начали бесплатно вакцинировать подростков от COVID-19 с помощью препарата "Спутник М". Об этом сообщается в телеграм-канале "Москва о важном".

Вакцинироваться могут все желающие в возрасте от 12 до 17 лет по предварительной записи. Прививку делают в одной из 13 детских поликлиник столицы, указанных в списке.

"Спутник М" - это аналог взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V", но с меньшей дозировкой. Она также состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице впервые с начала пандемии понадобилось развернуть дополнительные больничные койки для детей с коронавирусом. По её словам, для этого с 1 февраля перепрофилируют корпус детской больницы имени Сперанского. Общий коечный фонд для детей с коронавирусом составит почти 1,3 тысячи мест. По словам Раковой, существенный рост заболеваемости несовершеннолетних связан с распространением штамма "омикрон".

На утро 31 января в России зафиксировано 124 070 новых случаев заражения COVID-19 - это очередной суточный максимум. Больше всего новых заболевших за сутки в Москве - 23417 человек, Санкт-Петербурге - 15802 человек и Московской области - 11470 человек. Умерло от коронавируса за прошедшие сутки 621 человек. Рост числа заболевших COVID-19 связан с распространением штамма "омикрон", который стал доминирующим в России. По данным оперативного штаба, этот вариант коронавируса обнаружили в 82 из 85 регионов, включая аннексированный Крым.