В Москве нашли мёртвым генерал-майора ФСБ в отставке

В Москве найден мёртвым генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Тело 76-летнего пенсионера обнаружила на лестничной клетке его супруга. Об этом сообщает РБК.

Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у Лобачева огнестрельное ранение головы. Рядом с телом был обнаружен пистолет ТТ. Предполагается, что пенсионер мог совершить суицид. По данным источника РБК, жена Лобачева рассказала о головных болях, от которых страдал её муж. Также у отставного генерала могли быть проблемы с деньгами. Сообщается, что он взял несколько кредитов и занимал деньги у родственников.



Полицейские нашли у Лобачева дома карабин ОП-СКС, ружье МЦ 21-12, магазин для пистолета ТТ и патроны. Документов на владением пистолетом у Лобачева не было.