В Москве открыли 20 пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

В Москве в десяти многофункциональных центрах (МФЦ) и десяти общественных местах, в том числе в торговых центрах открыли пункты бесплатной сдачи экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Москвы.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции нового типа позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. При положительном экспресс-тесте на месте будут брать бесплатный мазок на ПЦР-исследование, до получения результата которого необходимо находиться на самоизоляции.

В мэрии Москвы готовятся к эспресс-тестированию на COVID-19 в школах.

По мнению московских властей, массовый скрининг позволит выявить случаи бессимптомного течения заболевания. "Это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса. При раннем выявлении COVID-19 можно отложить или вовсе избежать ввод жестких ограничений, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города", - говорится в сообщении городского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в полтора раза, а число госпитализаций – вдвое, сообщает оперштаб. За последние сутки в столице выявили более пяти тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1084 человека, 71 заболевший умер.

В России, включая аннексированный Крым, второй раз с 9 октября число вновь выявленных случаев COVID-19 превысило 29 тысяч (29 409). Это максимум с начала года. Умерли 957 пациентов. Всего, по данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии от COVID умерли 217 372 человек. Однако Росстат только по август текущего года насчитал более 417 тысяч летальных исходов. Независимые эксперты считают, что официальная смертность от болезни занижается приблизительно в три раза, а реальная может превышать 645 тысяч человек.