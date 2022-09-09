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В Москве открыли "поющий" памятник Иосифу Кобзону

В Москве открыли памятник певцу Иосифу Кобзону. Трехметровая бронзовая скульптура установлена в Оружейном переулке в центре российской столицы. Это первый в Москве музыкальный памятник. В постамент вмонтировано 14 плит в форме виниловых пластинок с QR-кодами. Наведя смартфон на QR-код, можно прослушать одну из песен в исполнении Кобзона.

Памятник установлен накануне 85-летия певца. На открытии присутствовали спецпредставитель президента России по культуре Михаил Швыдкой, глава департамента культуры Москвы Михаил Кибовский, а также вдова, дочь и сестра Кобзона.

  • Народный артист СССР, эстрадный певец, общественный деятель и политик Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Еще при жизни Кобзона памятник ему был открыт в Донецке (Украина) - певец родился в городе Часов Яр Донецкой области. Кобзон являлся народным артистом Украины (был лишён государственных наград). Поддержал аннексию Крыма, после начала войны в Донбассе он неоднократно ездил на территории, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами; в 2015 году получил звание героя так называемой "ДНР".
  • В Госдуме, депутатом которой Кобзон был более 20 лет, он входил в состав фракции "Единая Россия" и голосовал в поддержку инициатив Кремля.

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