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В Москве отменили спектакль с Юлией Ауг после доноса депутата

Юлия Ауг

Московский "Электротеатр Станиславский" 20 апреля отменил спектакль "Сад" с участием актрисы Юлии Ауг . В сообщении на сайте театра подчеркивается, что показ отменен "по техническим причинам".

Спектакль был отменен через несколько часов после того, как в московский департамент культуры обратился депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, назвавший актрису "русофобкой".

В своем телеграм-канале Хинштейн напомнил, что Юлия Ауг неоднократно выступала против войны в Украине. "Да, свободу мнений и свободу творчества — никто не отменял. Но предоставлять такому человеку сцену одного из ведущих столичных государственных (!) театров — выглядит, мягко говоря, странно", - написал депутат от "Единой России".

Юлия Ауг известна своей активной гражданской позицией. Она неоднократно публично высказывалась против войны в Украине. В начале апреля она поставила в Эстонии документальный спектакль "*** войне", который был основан на её переписках с друзьями из Украины.

Как пишет в соцсетях журналист Ксения Ларина, театр и сама актриса получили сообщения, содержащие угрозы физической расправы за подписью "Z".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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