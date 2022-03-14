В Москве отменён масочный режим в общественных местах

В Москве с 15 марта отменяется требование обязательно носить защитные маски в общественных местах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, назвав решение "долгожданным" и сославшись на "стабильное улучшение эпидемиологической ситуации".

Масочный режим в связи с распространением коронавируса был введён в Москве почти 2 года назад. Людей штрафовали за его нарушение, в частности в метро. Долгое время кроме масок требовалось и ношение перчаток.

Собянин пишет также об отмене обязательных мер по борьбе с коронавирусом на рабочих местах. "В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", – утверждает мэр.

При этом запрет на массовые мероприятия, введённый 2 года назад под предлогом пандемии, остаётся в силе – по сути, это последняя значительная антикоронавирусная мера, сохраняющаяся в Москве. Из-за запрета власти уже 2 года не согласовывают массовые мероприятия, а несогласованные акции, в том числе и против войны в Украине, проходящие в последние недели, разгоняют.

По официальным данным, заболеваемость и число смертей от коронавируса в Москве и по всей России в последние недели снижается, хотя ежедневно от COVID-19 по-прежнему умирают сотни людей. Практически во всех регионах были отменены QR-коды и другие ограничения в общественных местах.