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В Москве перед парадом 9 мая полиция ищет украинцев 

В Москве в преддверии парада 9 мая полицейские обходят квартиры жителей центра города, интересуясь, не живут ли в квартирах украинцы, сообщает "Медиазона".

О таком обходе изданию сообщила, в частности, жительница, живущая по адресу Тверская улица, 6, строение 1. По её словам, полицейские (кроме того, проживают ли в квартире граждане Украины) спрашивали у неё о наличии гражданского оружия, и о том, не интересовался ли кто-нибудь в последнее время арендой жилья.

О приходе полицейских сообщила также жительница дома №26 по улице 1-я Тверская-Ямская.

"Медиазона" отмечает, что поквартирный обход жителей центра Москвы перед парадом 9 мая проходил и в предыдущие годы, но тогда полицейские не интересовались проживанием граждан Украины.

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