Пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила о продлении срока ареста Игорю Кондрацкому, обвиняемому по статье о государственной измене. О задержании Кондрацкого ранее не сообщалось. При этом карточки об аресте и продлении меры пресечения появились в базе суда 23 августа.

По информации источника "Интерфакса", Кондрацкого арестовали около двух месяцев назад по делу о передаче представителю иностранного государства сведений, включающих гостайну. Другой информации об обвиняемом нет.

На сайте LinkedIn есть профиль Игоря Кондрацкого из Украины с опытом работы на должности советника в МИД России с 1992 по 2010 год, пишет "Медуза". Имеет ли этот профиль отношение к обвиняемому в госизмене Кондрацкому, неизвестно.

В интернете также можно найти копию рукописи диссертации человека по имени Игорь Кондрацкий на соискание степени кандидата политических наук на тему "Проблема нераспространения ядерного оружия в Южной Азии (политологические аспекты)".

Советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий упоминается среди участников работы над международным докладом 2009 года "Ядерный и ракетный потенциал Ирана".

The Moscow Times, опираясь на версию о том, что арестован был именно бывший дипломат Кондрацкий, сообщило несколько фактов из его биографии. Кондрацкий - уроженец Киева, в МИДе он получал зарплату в валютно-финансовом департаменте, а также имел доходы от Фонда Карнеги за международный мир, пишет издание со ссылкой на "утечки из государственных баз данных". Независимого подтверждения этой информации нет.