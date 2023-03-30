В Москве по обвинению в фейках об армии арестован сотрудник МФТИ 

В Москве Бабушкинский районный суд арестовал на два месяца сотрудника Московского физико-технического института Виктора Москалёва. Его обвинили в распространении фейков о российской армии.
Уголовное дело против Москалёва было возбуждено из-за двух комментариев, которые он оставил в интернете 9 апреля прошлого года. В первом говорилось о том, что российские войска стёрли с лица земли украинский город Мариуполь и "не церемонятся с мирными жителями", во втором - об убийствах и изнасилованиях украинцев. 28 марта к Москалёву пришли с обыском, у него была изъята вся техника.
Как сообщили в пресс-службе МФТИ, Виктор Москалёв занимает в вузе должность руководителя проектов в центре научно-технических инициатив.
- В марте 2022 года в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. За год по этим статьям власти возбудили сотни уголовных дел. Десятки граждан приговорены к длительным срокам заключения.
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