В Москве по обвинению в госизмене арестован 21-летний студент 

В Москве по обвинению в государственной измене арестован 21-летний студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Глеб Вердиян, сообщает студенческий телеграм-канал DOXA.

Отмечается, что Вердиян стал самым молодым подозреваемым по статье о госизмене в России. При этом подробностей его уголовного дела нет. Известно лишь, что 28 октября студента уже арестовывали на десять суток по обвинению в мелком хулиганстве, а вновь задержали в день выхода из спецприёмника. После этого его отправили в СИЗО.

По статье о государственной измене Глебу Вердияну может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали о резком увеличении в России количества уголовных дел и обвинительных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже. Так, в прошлом году к лишению свободы по подобным обвинениям приговорили 17 человек, в то время как годом ранее - на десять человек меньше. Отмечалось также, что суды не вынесли ни одного оправдательного приговора.