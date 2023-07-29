В Москве под домашний арест отправили двух студентов ВШЭ

Басманный районный суд Москвы вечером в пятницу отправил под домашний арест до 24 сентября 22-летнего Ивана Трофимова и 21-летнюю Алину Олехнович по делу об участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Трофимова и Олехнович — студенты НИУ ВШЭ, говорится на сайте университета. Они проходят обучение по профилю "кино и видеоарт" на кафедре современного искусства.

О задержании студентов первым сообщил в четверг в своём телеграм-канале прокремлёвский журналист Владимир Соловьёв. Он назвал их "активистами подпольных штабов Навального", опубликовав фотографию Трофимова, на которого одевают наручники. Соловьёв сообщил, что Трофимова и Олехнович отправили в СИЗО, однако это не подтвердилось.

Статья об участии в деятельности экстремистской организации предусматривает до шести лет лишения свободы. В участии в какой именно организации обвиняют студентов ВШЭ, не сообщается. Экстремистскими были признаны несколько организаций, связанных с находящимся в колонии оппозиционером Алексеем Навальным, в том числе Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального. Нескольких бывших координаторов штабов Навального осудили или судят по обвинениям, связанным с экстремизмом. Самому Навальному по обвинениям в создании экстремистского сообщества грозит 20 лет лишения свободы.

Соратники Навального недавно объявили о воссоздании в России сети штабов, которые будут заниматься антивоенной и антипутинской агитацией. Штабы будут действовать непублично во избежание репрессий против их активистов. Неизвестно, действительно ли Трофимова и Олехнович участвовали в деятельности этих "подпольных штабов".