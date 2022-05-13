В Москве подполковник ФСБ осуждён за государственную измену

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова. Подполковник запаса обвинялся в государственной измене.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, его материалы засекречены. Суд посчитал, что подполковник самостоятельно связался с неназванной иностранной разведкой и передавал ей неназванные секретные данные.

Приговор был вынесен ещё 28 апреля, однако известно о нём стало только в пятницу, 13 мая, передаёт "Интерфакс". Утверждается, что обвиняемый полностью признал свою вину. Он не обжаловал решение суда.