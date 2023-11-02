В Москве полицейские избили осетина из-за его национальности

Живущего много лет в Москве уроженца Северной Осетии Тамерлана Марзоева избили полицейские из-за его национальности, сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на правозащитную группу "Команда против пыток" и самого Марзоева.

По словам потерпевшего, 14 октября вместе со своей беременной женой он поздно вечером возвращался домой от друзей. Паре преградил дорогу автомобиль полиции. Сотрудники, не представляясь, потребовали предъявить документы, после чего, как утверждает Марзоев, стали оскорблять его по-национальному признаку. Затем один из полицейских несколько раз ударил жителя столицы по лицу.

После потерпевшего насильно посадили в машину и увезли в отдел полиции, где, по словам Марзоева, над ним продолжили издеваться - в частности его заставили раздеться догола и приседать.

Спустя сутки в городской клинической больнице №1 Марзоеву диагностировали двусторонний перелом челюсти и многочисленные ушибы на голове. Через несколько дней ему сделали операцию. Из-за последствий избиения он до сих пор не может ходить на работу.

Отмечается, что юристы "Команды против пыток" подали заявления о преступлении в Следственный комитет и Управление собственной безопасности МВД России.

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