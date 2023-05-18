В Москве полицейские получили 5 и 11 лет колонии за взятку в ходе съёмок

Суд в Москве признал двух бывших полицейских виновными в получении взяток на сумму более одного миллиона рублей за перекрытие дорог для съемок сериала "Чикатило". Об этом сообщают "Ведомости".



Бывшего заместителя начальника управления охраны общественного порядка Главного управления МВД по Москве Сергея Кулишова приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона двухсот тысяч рублей. Его подчиненный Виталий Фокин получил за четыре взятки 11 лет строгого режима со штрафом в два миллиона рублей.

В августе 2022 года бывшего гендиректора компании "Кино Групп", которая занималась организацией съёмочных площадок для сериала, Дмитрия Большакова приговорили к пяти с половиной годам колонии по этому делу. В ходе следствия он заявлял, что пытался обращаться в официальные инстанции для перекрытия улиц, но там ему не ответили, и он решил договориться напрямую с полицейскими.

Ранее также на семь с половиной и восемь с половиной лет колонии были осуждены полицейские Дмитрий Смолин и Игорь Файзуллин, получившие взятки от "Кино Групп".

По версии следствия, в октябре 2020 года трое полицейских получили через Большакова несколько взяток за перекрытие улиц в Тимирязевском районе Москвы на общую сумму 140 тысяч рублей. После этого полицейским заплатили ещё 180 тысяч рублей за организацию съёмок в Кривоарбатском переулке и 80 тысяч в районе Театральной площади.



Съемки сериала о серийном убийце Андрее Чикатило проходили в 2020 году. Его режиссёром выступил Сарик Андреасян, а главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. Два сезона сериала вышли в 2021-2022 годах.