В Москве полицейские задержали и избили активиста с флагом Украины

В Москве полицейские задержали и избили активиста, который вышел к станции метро "Тверская" с флагом Украины, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". Имя задержанного - Александр Посконный. Как рассказал он сам, сотрудники правоохранительных органов применили к нему насилие - и когда вели в автозак, и уже в самой машине.

Позже Посконного доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол о дискредитации российской армии. По словам обвиняемого, в отделе находились ещё как минимум три человека, которых задержали из-за жёлтого и синего цветов на одежде.