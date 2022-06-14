В Москве полиция сорвала выставку работ политзаключённых, которая проходила в офисе правозащитного проекта "Открытое пространство". Полицейские сначала изъяли несколько работ и антивоенных наклеек, а затем допросили организаторов, участников и посетителей мероприятия.

Отмечается, что правоохранительные органы вызвали члены прокремлёвского движения SERB. Они потребовали проверить "Открытое пространство" на предмет возможного совершения преступления по уголовной статье о дискредитации действий российских военных и административной статье о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.

Выставка "Автономная зона", на которой представлены работы тех, кто сидел или продолжает сидеть в тюрьмах, СИЗО и спецприёмниках по политическим статьям, открылась в День России, 12 июня. На её открытии посетители подписывали открытки в поддержку художницы Саши Скочиленко, арестованной по уголовному делу о распространении "фейков" о российской армии.