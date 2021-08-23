В Москве полиция задержала участников пикетов в защиту афганских женщин

В Москве у здания посольства Афганистана вечером в понедельник полиция задержала не менее шести человек, которые проводили одиночные пикеты в поддержку афганских женщин, права которых оказались под угрозой после того, как почти всю территорию страны взяло под контроль движение "Талибан", выступающее за строгое соблюдение норм шариата. ("Талибан" признан в России террористической организацией, её деятельность запрещена).

Как сообщает ОВД-Инфо, среди задержанных активисты "СоцФемАльтернативы" и "Социалистической альтернативы". Задержанных отвезли в отдел полиции.

Сообщается также о задержанных участников пикетов в Петербурге.

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