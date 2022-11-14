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В Москве полиция задержала внештатных журналистов Радио Свобода

В Москве в понедельник полиция задержала двух внештатных журналистов Радио Свобода. Юрия Лебедева и Елизавету Мовчан задержали при выполнении редакционного задания на улице, когда они брали интервью у прохожих. Их доставили в ОВД "Марьина Роща".

К задержанным выехал адвокат. По предварительным данным, журналистов задержали для проверки личности.

В последние месяцы в России полиция неоднократно задерживала внештатных сотрудников Радио Свобода, препятствуя им в осуществлении журналистской деятельности.

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