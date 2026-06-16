В Москве после атаки беспилотников горит НПЗ в Капотне

В Москве после атаки украинских беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня на юго-востоке города. Многочисленные видео, на которых виден пожар, публикуют украинские мониторинговые телеграм-каналы.

На видео попал и момент прилёта беспилотника.

Видео опубликовал и президент Украины Владимир Зеленский. Удар по Москве он назвал "справедливым ответом на российские удары и на затягивание войны".

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что "одним из БПЛА поврежден объект Московского НПЗ в Капотне".

Пострадавших, по его словам, нет. В МЧС впоследствии заявили о том, что пожар "локализован".

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что удар нанесен по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

В течение ночи Собянин заявил о десятках беспилотников, сбитых на подлёте к Москве. Были закрыты московские аэропорты.

В городе Электросталь в Московской области, по данным Astra, предположительно, в результате падения обломков дрона возник пожар на последнем этаже многоквартирного дома.

В Краснодарском крае в станице Полтавской после атаки украинского беспилотника начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщает местный оперштаб, о пострадавших не сообщалось.

Предыдущая массированная атака на Москву была осуществлена в ночь на 17 мая, тогда в результате попадания беспилотника в районе проходной НПЗ были ранены 12 человек. При этом о пожаре на самом заводе не сообщалось.

В ночь на 16 июня Киев подвергся массированной российской атаке, погибли 5 человек, загорелась кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры, также пожары возникли на территории киностудии имени Довженко.