В Москве после доноса отменили фестиваль поклонников Пугачёвой

В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачёвой "Пугачёвская весна", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на продюсера проекта Андрея Краснобаева.

Решение не проводить мероприятие, отметил он, связано с давлением "общественников".

Отменить фестиваль ранее требовал серийный доносчик – глава провластного Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет "Настоящее Время".

Арт-фестиваль "Пугачёвская весна" проводился с 2022 года 15 апреля – в день рождения певицы. В этом году он должен был пройти в московском клубе "Огород".

Пугачева и её муж Максим Галкин вместе с детьми уехали из России в 2022 году, после российского вторжения в Украину. Галкин после отъезда открыто критиковал действия России. В сентябре 2022 года Минюст включил его в реестр "иностранных агентов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого говорил, что Галкину "явно с нами не по пути", поскольку он "делал очень плохие заявления".

В апреле 2023 году Бородин обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Аллу Пугачёву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Он заявил, что певица продолжает критиковать "специальную военную операцию" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину), поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, а также финансово помогает Украине. Сама Пугачёва в реестр "иностранных агентов" включена не была.