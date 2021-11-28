В Москве после матча с "Зенитом" задержаны сотни болельщиков ЦСКА 

Свыше четырёхсот болельщиков футбольного клуба ЦСКА задержаны и доставлены в отделения полиции после матча команды против петербургского "Зенита", сообщает издание Sports.ru.

Игра прошла в воскресенье вечером на московском стадионе "ВЭБ Арена" и закончилась победой гостей со счётом 2:0. После матча полиция оцепила выходы с секторов, на которых находились болельщики ЦСКА. Часть из них не могла выйти со стадиона в течение четырёх часов, при этом людей не выпускали даже в туалет, также они были лишены еды и воды. Сообщается, что фанатов выводили с трибун небольшими группами через коридор из сотрудников ОМОНа, дальше каждого из них обыскивали, заводили в автозаки, после чего увозили в ближайшие отделы ОВД.

Причиной массовых задержаний стало использование некоторыми болельщиками пиротехники во время игры.

В российской футбольной премьер-лиге, комментируя инцидент, отметили недопустимость использования пиротехники на стадионе, но вместе с тем подчеркнули, что меры, предпринятые полицией, "поставили под угрозу здоровье людей". "С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом", - говорится в заявлении лиги, которая пообещала провести тщательное расследование произошедшего.

Руководство футбольного клуба ЦСКА в свою очередь выпустило заявление, в котором осудило тех, кто совершил противоправные действия, но в то же время подчеркнуло, что "невиновные страдать не должны". В клубе пообещали бесплатную юридическую помощь для задержанных болельщиков.