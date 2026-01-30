В Москве, предположительно, убит сотрудник Роскомнадзора

В Москве в здании Роскомнадзора 16-летний подросток, предположительно, убил высокопоставленного сотрудника ведомства. Об этом сообщил анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

По данным канала, убийство произошло еще 19 января на проходной главного здания Роскомнадзора в Китайгородском проезде. Подросток, как утверждается, напал с ножом на сотрудника ведомства и ударил его в грудь, когда тот выходил из офиса.

Подозреваемого задержали, но информацию о произошедшем сразу засекретили сотрудники ФСБ, утверждает "ВЧК-ОГПУ".

Официального подтверждения этим сообщениям нет.

Как пишут авторы канала, о случившемся они узнали из сообщения матери подростка, которая пыталась найти в сети защитника для сына. Позднее пост о поиске адвоката был удален.

По словам матери, её сына Артема обвиняют в убийстве чиновника Роскомнадзора Алексея Беляева. Следствие считает, что преступление было совершено по мотивам политической и идеологической ненависти. Подозреваемого называют "ярым противником деятельности РКН", который заранее готовился к нападению.

"ВЧК-ОГПУ" пишет, что обнаружил в сети информацию о задержанном. По их данным, подросток вел ютьюб-канал и увлекался играми и анимацией.

"Агентство" и "ВЧК-ОГПУ", изучив утечки, установили, что Алексей Беляев работал в Роскомнадзоре с 2011 года и занимал должность заместителя начальника управления контроля и надзора в сфере связи — одного из ключевых подразделений ведомства, отвечающего за блокировки и замедление трафика.

В 2017 году он получил благодарность от Владимир Путин за обеспечение бесперебойной работы государственной системы "Выборы". Паспорт и ИНН Беляева признаны недействительными с 19 января – предполагаемой даты убийства.

По данным источников "Медуза", государственным и провластным СМИ еще 19 января рекомендовали не публиковать информацию об убийстве сотрудника Роскомнадзора.